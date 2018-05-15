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Тюменка прописала в чужой квартире более 60 иностранцев

15 мая 2018, 17:26
22-летняя тюменка прописала в квартире своей знакомой 66 мигрантов прибывших в Россию из семи соседних стран. Девушке грозит до 3 лет лишения свободы.
Сюжет
Тюмень

22-летняя тюменка прописала в квартире своей знакомой 66 мигрантов прибывших в Россию из семи соседних стран. Девушке грозит до 3 лет лишения свободы.

Из материалов дела следует, что фигурантка, будучи зарегистрированной в квартире своей подруги, решила воспользоватся положением и за деньги прописать в ней фиктивно несколько мигрантов.

За два месяца текущего года девушка прописала в квартире своей подруги граждан Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана и Украины.

В отношении фигурантки было заведено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ», в настоящее время оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Ленинского округа города Тюмени утвердила по данному делу обвинительное постановление. Фигурантке за ее деяния грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

#Новости#Регистрация мигрантов#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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