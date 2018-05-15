Тюменка прописала в чужой квартире более 60 иностранцев

22-летняя тюменка прописала в квартире своей знакомой 66 мигрантов прибывших в Россию из семи соседних стран. Девушке грозит до 3 лет лишения свободы.
Из материалов дела следует, что фигурантка, будучи зарегистрированной в квартире своей подруги, решила воспользоватся положением и за деньги прописать в ней фиктивно несколько мигрантов.
За два месяца текущего года девушка прописала в квартире своей подруги граждан Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана и Украины.
В отношении фигурантки было заведено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ», в настоящее время оно передано в суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура Ленинского округа города Тюмени утвердила по данному делу обвинительное постановление. Фигурантке за ее деяния грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба ведомства.