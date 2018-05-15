Прорыв труб водоснабжения создал гейзер на улице Карла Маркса в Тюмени

Напомним, 27 апреля в Тюмени на улице Камчатской, 115 произошла коммунальная авария в сетях водоснабжения. В результате без воды остались жители городского района Лесобаза. По сообщениям СМИ, пострадали жители 200 домов. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать засор на одном из канализационных коллекторов.