Прорыв труб водоснабжения создал гейзер на улице Карла Маркса в Тюмени

На улице Карла Маркса произошел прорыв труб водоснабжения, в результате на улице образовался «гейзер». По сообщениям очевидцев, коммунальная авария создала эффект радуги в этом районе и оставила без воды несколько жилых домов.
15 мая сильная струя холодной воды била на высоту четырехэтажного дома, омывая проезжающие автомобили.
На данный момент холодное водоснабжение в районе отключено. По информации тюменских городских служб на месте ЧП ведутся восстановительные работы, которые ожидается закончить утром 16 мая, сообщает «Вслух.ру».
Напомним, 27 апреля в Тюмени на улице Камчатской, 115 произошла коммунальная авария в сетях водоснабжения. В результате без воды остались жители городского района Лесобаза. По сообщениям СМИ, пострадали жители 200 домов. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать засор на одном из канализационных коллекторов.