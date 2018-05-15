Как выбрать качественную обувь для занятий спортом?

Решив наконец заняться бегом, ходить на фитнес или йогу, нужно задуматься не только о регулярности тренировок. Не менее важную роль играет выбор правильный спортивной экипировки. А особенно — обуви. Она должна быть удобной, стильной и не расклеиться после первого занятия. Как купить качественные кроссовки в зависимости от того, какие именно тренировки вам предстоят? Разбираемся с лучшим сервисом для выгодного шоппинга Shopsy.