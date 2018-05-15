Как выбрать качественную обувь для занятий спортом?

Решив наконец заняться бегом, ходить на фитнес или йогу, нужно задуматься не только о регулярности тренировок. Не менее важную роль играет выбор правильный спортивной экипировки. А особенно — обуви. Она должна быть удобной, стильной и не расклеиться после первого занятия. Как купить качественные кроссовки в зависимости от того, какие именно тренировки вам предстоят? Разбираемся с лучшим сервисом для выгодного шоппинга Shopsy.
Обувь для бега и спортивной ходьбы
Выбирая беговую обувь, убедитесь, чтобы она была максимально легкой, воздухопроницаемой и отличалась достаточной амортизацией. Вам подойдут невысокие кеды или кроссовки с массивной пяткой, низким задником и круглым носком. Это позволит стопе комфортно перемещаться из положения пятка-носок без риска получить травму. Не стоит покупать обувь на полностью плоской подошве. Удостоверьтесь, что пятка модели приподнята минимум на 1,5 см относительно носка. Механизм амортизации кроссовок для бега может быть пружинным или воздушным.
Кроссовки Adidas 3 990 руб.
Спортивная обувь для фитнеса
Основные особенности кроссовок для фитнеса — легкость и правильная фиксация стопы. Внешне качественная фитнес-обувь напоминает закрытые сплошные туфли, приподнятые в области пятки. Рельеф подошвы, слегка выступающей сзади, в таких моделях практически отсутствует. Выбирая обувь для фитнеса, убедитесь, что она оснащена амортизацией в области носка и ортопедическими стельками. Это обеспечит безопасность активных движений, без которых не обходится ни одна спортивная тренировка. Как правило, узнать обувь для занятий в зале можно по ослепительно белой подошве.
Кроссовки New Balance 5 890 руб.
Теннисные туфли
Решив заняться аристократическим видом спорта, убедитесь, что спортивные туфли оснащены сильной боковой поддержкой. Таким образом получится зафиксировать стопу при поперечных движениях, стандартных для занятий теннисом. В области пятки и носка профессиональные спортивные туфли дополняются воздушными подушками, которые обеспечивают легкость движений и хорошую амортизацию. Важно чтобы теннисная обувь была сшита из прочного материала, например — натуральной кожи. Подошва в этих моделях должна быть максимально гибкой и упругой.
Кеды Active 2 199 руб.
Обувь для занятий спортивными танцами
Танцевальная обувь должна быть легкой, мягкой и удобной. В зависимости от того, какими танцами вы планируете заниматься, необходимо подбирать фасон изделия. Если занятия предполагают частые изгибы стопы и вытягивание носка, вам подойдут стильные джазовки, сникерсы или балетки. Они оснащаются гибкой подошвой, не сковывающей движений. Для занятий аэробикой лучше подобрать туфли с хорошей амортизацией. Отдайте предпочтение моделям, в которых носок и пятка отделены друг от друга. Так получится обеспечить стопе точечную поддержку, не сковывающую движений.
Спортивные балетки Bonprix 999 руб.