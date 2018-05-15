Городские власти Тюмени потребовали снести ТЦ «Корона»

Муниципальные власти Тюмени обратились в суд, с требованием снести «несуществующий» ТЦ «Корона».
На данный момент установлено, что в 2015 году ООО ТД «Корона» получила разрешение на строительство здания ТЦ, однако строение до сих пор не введено в эксплуатацию. Более того, в декабре 2017 торговый центр передали в аренду ИП Нозимову Х.О.
По сообщениям СМИ, городские власти намеренны признать ТЦ самостроем и снести. Первое заседание по иску должно состоятся 28 мая.
Между тем, горожане отмечают, что здание подключено к электричеству и теплоносителям. «Сносить надо за счет того кто построил, кто подключал к электричеству, к теплоэнергии. Администрация не видела. Ни кто не знал. Сарайчик маленький построили» — прокомментировали ситуацию пользователи URA.RU.
Напомним, что за многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности собственник постройки оштрафован на 25 000 рублей. Более того, окружная прокуратура направила в районный суд иск о приостановлении деятельности ТЦ.