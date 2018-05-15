Городские власти Тюмени потребовали снести ТЦ «Корона»

Между тем, горожане отмечают, что здание подключено к электричеству и теплоносителям. «Сносить надо за счет того кто построил, кто подключал к электричеству, к теплоэнергии. Администрация не видела. Ни кто не знал. Сарайчик маленький построили» — прокомментировали ситуацию пользователи URA.RU.