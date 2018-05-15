nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Городские власти Тюмени потребовали снести ТЦ «Корона»

15 мая 2018, 11:38
Муниципальные власти Тюмени обратились в суд, с требованием снести «несуществующий» ТЦ «Корона».

Муниципальные власти Тюмени обратились в суд, с требованием снести «несуществующий» ТЦ «Корона».

На данный момент установлено, что в 2015 году ООО ТД «Корона» получила разрешение на строительство здания ТЦ, однако строение до сих пор не введено в эксплуатацию. Более того, в декабре 2017 торговый центр передали в аренду ИП Нозимову Х.О.

По сообщениям СМИ, городские власти намеренны признать ТЦ самостроем и снести. Первое заседание по иску должно состоятся 28 мая.

Между тем, горожане отмечают, что здание подключено к электричеству и теплоносителям. «Сносить надо за счет того кто построил, кто подключал к электричеству, к теплоэнергии. Администрация не видела. Ни кто не знал. Сарайчик маленький построили» — прокомментировали ситуацию пользователи URA.RU.

Напомним, что за многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности собственник постройки оштрафован на 25 000 рублей. Более того, окружная прокуратура направила в районный суд иск о приостановлении деятельности ТЦ.

#Новости#Проверка систем оповещения#ТРЦ#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25