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Экоактивисты подняли шум из-за разовых работ экскаватора в логу Тюменки

15 мая 2018, 16:37
Сотрудники главного управления по строительству Тюменской области прокомментировали появление тяжелой механизации в логу реки Тюменки. Как сообщили представители ведомства, работавший 13 мая в районе улицы Перекопской экскаватор, выполнял разовые работы по разборке временной насыпи.

Сотрудники главного управления по строительству Тюменской области прокомментировали появление тяжелой механизации в логу реки Тюменки. Как сообщили представители ведомства, работавший 13 мая в районе улицы Перекопской экскаватор выполнял разовые работы - разборку временной насыпи.

Как рассказала пресс-секретарь ГУСа Мария Хожаева, в 2017 году в логу проводились проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство комплекса зданий для размещения студенческих общежитий в границах улиц Перекопская — Камышинская в г. Тюмени». Основным подрядчиком по этому контракту, согласно данным портала госзакупок, стало АО «Институт Тюменьгражданпроект».

Условия сделки предусматривали обязанность победителя тендера провести ряд геодезических и геологических работ, изучить несущую способность грунтов, предусмотреть систему водопонижения. Выполняя свои обязательства, подрядчик проложил временную дорогу, по которой передвигались автомобили и спецтехника проектировщиков.

«Была выполнена планировка территорий со складированием грунта для устройства временной дороги и проезда строительной техники. В настоящее время проводится восстановление территории путем устранения насыпи грунта», - пояснила Мария Хожаева.

Напомним, экскаваторные работы вызвали беспокойство тюменских экологов-общественников Юлии Кондинкиной и Дмитрия Велижанина, предположивших, что начата застройка лога. Сами активисты настаивают на запрете строительства домов в этой части Тюмени и организации в русле реки зоны отдыха.

#Новости#Река Тюменка#Главное управление строительства#Евгений#Общество
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