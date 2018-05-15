Экоактивисты подняли шум из-за разовых работ экскаватора в логу Тюменки

Как рассказала пресс-секретарь ГУСа Мария Хожаева, в 2017 году в логу проводились проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство комплекса зданий для размещения студенческих общежитий в границах улиц Перекопская — Камышинская в г. Тюмени». Основным подрядчиком по этому контракту, согласно данным портала госзакупок, стало АО «Институт Тюменьгражданпроект».