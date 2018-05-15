Экоактивисты подняли шум из-за разовых работ экскаватора в логу Тюменки

Сотрудники главного управления по строительству Тюменской области прокомментировали появление тяжелой механизации в логу реки Тюменки. Как сообщили представители ведомства, работавший 13 мая в районе улицы Перекопской экскаватор выполнял разовые работы - разборку временной насыпи.
Как рассказала пресс-секретарь ГУСа Мария Хожаева, в 2017 году в логу проводились проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство комплекса зданий для размещения студенческих общежитий в границах улиц Перекопская — Камышинская в г. Тюмени». Основным подрядчиком по этому контракту, согласно данным портала госзакупок, стало АО «Институт Тюменьгражданпроект».
Условия сделки предусматривали обязанность победителя тендера провести ряд геодезических и геологических работ, изучить несущую способность грунтов, предусмотреть систему водопонижения. Выполняя свои обязательства, подрядчик проложил временную дорогу, по которой передвигались автомобили и спецтехника проектировщиков.
«Была выполнена планировка территорий со складированием грунта для устройства временной дороги и проезда строительной техники. В настоящее время проводится восстановление территории путем устранения насыпи грунта», - пояснила Мария Хожаева.
Напомним, экскаваторные работы вызвали беспокойство тюменских экологов-общественников Юлии Кондинкиной и Дмитрия Велижанина, предположивших, что начата застройка лога. Сами активисты настаивают на запрете строительства домов в этой части Тюмени и организации в русле реки зоны отдыха.