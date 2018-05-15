Дерипаска начал процесс в Лондоне в угоду интересов европейской компании

В Великобритании Высокий суд Лондона рассматривает дело, сторонами которого выступают «РусАл» и «Интеррос». Конфликт между компаниями произошел из-за покупки Владимиром Потаниным «доли Абрамовича» в «Норникеле».
Как пишет издание «Новые известия», трейдер Glencore является давним партнером Олега Дерипаски. Также он выступает главным покупателем алюминия «РусАла». Дерипаска продвигал интересы трейдера во время своих деловых встреч с Потаниным. Однако договориться у сторон не получилось. В итоге компания «РусАл» обратилась с иском в суд. «Интеррос» и Crispian обвинили в нарушении соглашения акционеров. По словам представителей «РусАла», выражалось это в попытке продать долю Crispian «Интерросу», что якобы размывало позиции «РусАла». Договор между держателями ценных бумаг не запрещает им приобретать акции «Норникеля». Документ лишь определяет статус-кво в совете директоров. Данный статус-кво должен соблюдаться не менее пяти лет и он не зависит от объема акций.
Стороны смогли прийти к некоторому консенсусу в Высоком суде Лондона 8 марта. Предполагалось, что каждая из компаний купит у Crispian не более 2% акций «Норникеля». Несмотря на это, Дерипаска все еще настаивает на незаконности реализации ценных бумаг «Норникеля». После введения США в апреле новых санкций в отношении Дерипаски, «РусАла» и En+ ситуация обострилась.
Компания Потанина сделала Crispian Investments предложение о выкупе порядка 4% акций в горно-металлургической компании. Crispian согласилась дать «РусАлу» возможность принять участие в сделке на аналогичных условиях. В противном случае тот должен был вообще отказаться от покупки. «РусАл» приглашение приняла, однако решила, что оно противоречит договору держателей акций «Норникеля».
«РусАл» подала иск в Высокий суд Лондона. Руководство компании хочет, чтобы на сделку по продаже акций наложили запрет. Свою позицию «РусАл» объясняет неким нарушением баланса среди хозяев ГМК. Отвечать по иску станет зарегистрированная на Кипре и подконтрольная «Интерросу» компания Whiteleave Holdings Limited.
Сама компания «Интеррос» Владимира Потанина, после выкупа части доли Crispian Абрамовича, стала обладателем 32,9% акций «Норникеля». «РусАл» владеет 27,8% доли компании. По решению суда она выкупит у Crispian еще 1,9% акций. У Абрамовича и его партнеров по Evraz есть в наличие 4,2% акций «Норникеля».
Потанин уже говорил, что решать судьбу компании, которая настолько значима для экономики России, «игрой в рулетку» нельзя. Противостояние с Дерипаской он считает «глупым».