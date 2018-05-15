Дерипаска начал процесс в Лондоне в угоду интересов европейской компании

Как пишет издание «Новые известия», трейдер Glencore является давним партнером Олега Дерипаски. Также он выступает главным покупателем алюминия «РусАла». Дерипаска продвигал интересы трейдера во время своих деловых встреч с Потаниным. Однако договориться у сторон не получилось. В итоге компания «РусАл» обратилась с иском в суд. «Интеррос» и Crispian обвинили в нарушении соглашения акционеров. По словам представителей «РусАла», выражалось это в попытке продать долю Crispian «Интерросу», что якобы размывало позиции «РусАла». Договор между держателями ценных бумаг не запрещает им приобретать акции «Норникеля». Документ лишь определяет статус-кво в совете директоров. Данный статус-кво должен соблюдаться не менее пяти лет и он не зависит от объема акций.