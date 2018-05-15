Департамент здравоохранения Тюменской области прокомментировал трагедию в ОКБ №2

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Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области сообщает, что правоохранительным органам и специалистам предстоит проанализировать всю цепочку обращений за медицинской помощью, а преждевременно обсуждать ситуацию еще рано.
Также в ведомстве подчеркивают, что для проведения рассмотрения произошедшего будут привлечены ведущие эксперты Тюменской области и страны. Кроме того, в ближайшее время будут изучены все обстоятельства случившегося.
Напомним, СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело против врачей «Областной клинической больницы №2» после смерти в стенах учреждения 12-летнего пациента.