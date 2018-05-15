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Департамент здравоохранения Тюменской области прокомментировал трагедию в ОКБ №2

15 мая 2018, 16:22
Стали известны подробности смерти 12-летнего тюменца, который скончался 7 мая в ОКБ №2, куда он поступил в тяжелом состоянии после постановки неверных диагнозов в районной и областной детских поликлиниках.
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Дети

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Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области сообщает, что правоохранительным органам и специалистам предстоит проанализировать всю цепочку обращений за медицинской помощью, а преждевременно обсуждать ситуацию еще рано.

Также в ведомстве подчеркивают, что для проведения рассмотрения произошедшего будут привлечены ведущие эксперты Тюменской области и страны. Кроме того, в ближайшее время будут изучены все обстоятельства случившегося.

Напомним, СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело против врачей «Областной клинической больницы №2» после смерти в стенах учреждения 12-летнего пациента.

#Новости#Дети#Тюмень#ОКБ №2#Наиль Каримов#Происшествия
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