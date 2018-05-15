Департамент образования Тюмени готов отреагировать на нарушения в детсаду №135

«Правилами внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного учреждения режим 36-часовой рабочей недели каждому воспитателю может обеспечиваться путем ежедневной работы двух воспитателей (например, с утра до обеда или с обеда до вечера) либо по гибкому графику с предоставлением дополнительных выходных дней в течение недели», – сообщили в департаменте образования города Тюмени. При этом сотрудники ведомства подчеркнули, что переработка не нарушает требования закона только в том случае, если продолжительность рабочего времени не превышает вышеуказанную норму.