Департамент образования Тюмени готов отреагировать на нарушения в детсаду №135

Представители тюменского городского департамента образования предложили работникам детских садов, столкнувшихся с принуждением к сверхурочному труду, подать жалобы на действия начальства. Если информация подтвердится, директорам дошкольных учреждений будет грозить административная или дисциплинарная ответственность.
Как сообщал NashGorod.ru, в начале мая воспитатели детского сада №135 сообщили о том, что руководство заставляет их подписывать документы о согласии на привлечение к «переработкам». По словам источника, многие сотрудники были вынуждены согласиться с требованиями начальства из-за боязни потерять работу. В то же время, в профильном подразделении администрации города Тюмени такую практику сочли незаконной.
«Правилами внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного учреждения режим 36-часовой рабочей недели каждому воспитателю может обеспечиваться путем ежедневной работы двух воспитателей (например, с утра до обеда или с обеда до вечера) либо по гибкому графику с предоставлением дополнительных выходных дней в течение недели», – сообщили в департаменте образования города Тюмени. При этом сотрудники ведомства подчеркнули, что переработка не нарушает требования закона только в том случае, если продолжительность рабочего времени не превышает вышеуказанную норму.
«Работник вправе отказаться от выполнения дополнительной работы. При возникновении случаев принуждения к подписанию согласия на выполнение дополнительных работ, сотрудники вправе обратиться в Департамент с целью проведения проверки. В случае подтверждения указанных в обращении фактов к виновным лицам могут быть применены меры дисциплинарной либо административной ответственности», – подытожил департамент в официальном комментарии.