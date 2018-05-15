Арендатор «несуществующего» ТЦ на улице Чаплина в Тюмени оштрафован на 25 тыс. рублей

Прокуратура Калининского округа города Тюмени совместно с МЧС провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговом центре на улице Николая Чаплина в Тюмени.
В настоящее время здание на правах аренды эксплуатирует ИП Нозимов Х.О. примечательно, что здание не введено в эксплуатацию, но несмотря на это с февраля 2018 года эксплуатируется как торговое помещение.
В ходе проверки был выявлен целый ряд нарушений. В частности, отсутствуют перегородки между торговым залом и складским помещением, в котором хранятся легковоспламеняющиеся материалы. В здании отсутствует система противодымной вентиляции, оконные проемы завалены посторонними предметами. Не соответствует требованиям и состояние эвакуационных путей, с персоналом не проводится инструктаж по действиям в случае возникновения пожара.
За вышеперечисленные нарушения владелец торгового помещения вынужден будет заплатить штраф в размере 25 тыс. рублей.
Помимо этого, окружная прокуратура направила в районный суд иск о приостановлении деятельности на данном объекте до устранения всех нарушений, включая нарушение градостроительного законодательства.
На рассмотрении в арбитражном суде Тюмени находятся два иска, касающиеся этого здания. Владелец ООО «Корона» пытается признать права собственности, а администрация города пытается в судебном порядке признать здание самовольной застройкой и добиться его сноса, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Ранее портал NashGorod.ru сообщал о том, что один из тюменских активистов обнаружил в Тюмени торговый центр-«невидимку», который располагается на улице Николая Чаплина, 43. Как следует из материалов МЧС РФ, ТЦ «Корона» не может быть проверен ведомством из-за отсутствия документов о вводе здания в эксплуатацию.