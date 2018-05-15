Арендатор «несуществующего» ТЦ на улице Чаплина в Тюмени оштрафован на 25 тыс. рублей

Ранее портал NashGorod.ru сообщал о том, что один из тюменских активистов обнаружил в Тюмени торговый центр-«невидимку», который располагается на улице Николая Чаплина, 43. Как следует из материалов МЧС РФ, ТЦ «Корона» не может быть проверен ведомством из-за отсутствия документов о вводе здания в эксплуатацию.