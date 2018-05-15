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12-летний тюменец умер после операции по поводу аппендицита

15 мая 2018, 13:28
В понедельник, 7 мая, в больнице после удаления аппендикса скончался 12-летний тюменец Александр Б. Мальчик поступил в ОКБ №2 5 мая после того, как врачи в районной и областной детских поликлиниках поставили ребенку неверные диагнозы: пищевое отравление и аллергия.
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Дети

В понедельник, 7 мая, в больнице после удаления аппендикса скончался 12-летний тюменец Александр Б. Мальчик поступил в ОКБ №2 5 мая после того, как врачи в районной и областной детских поликлиниках поставили ребенку неверные диагнозы: пищевое отравление и аллергия.

В ОКБ №2 в ходе операции мальчик скончался. Позднее выяснилось, что у юного тюменца отказали почки. Управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело против врачей «Областной клинической больницы №2» по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». На данный момент расследование продолжается, сообщает Вслух.ру.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области пояснили, что в ближайшее время будут изучены все обстоятельства произошедшего, сделаны необходимые выводы для недопущения подобных ситуаций впредь. Из ОКБ №2 изъяты медицинские документы, назначены экспертизы.

#Новости#Дети#ОКБ №2#Наиль Каримов#Происшествия
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