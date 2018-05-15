12-летний тюменец умер после операции по поводу аппендицита

В понедельник, 7 мая, в больнице после удаления аппендикса скончался 12-летний тюменец Александр Б. Мальчик поступил в ОКБ №2 5 мая после того, как врачи в районной и областной детских поликлиниках поставили ребенку неверные диагнозы: пищевое отравление и аллергия.

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