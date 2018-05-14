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В Тюмени отремонтируют улицы в районе Мелиораторов

14 мая 2018, 13:03
Администрация Тюмени планирует отремонтировать более 5 км дорожного полотна улиц, расположенных в районе Мелиораторов. На эти нужды из бюджета города выделено более 18 миллионов рублей.

В планах муниципалитета отремонтировать 2-ую, 3-ую, 4-ую и 5-ую Северную улицу, а также проезды от переулка 1-ой Северной до 4-ой Северной и от 2-ой Северной до 5-ой Северной. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок.

В ходе дорожных работ планируется покрыть новым асфальтом 5,2 км полотна, а также установить 163 дорожных знака. Помимо основных проездов планируется заасфальтировать также и подъезды к частным домам. Ремонт улиц пройдет в два этапа.

Согласно проектной документации, от подрядчика также требуется соблюсти гарантийный срок на выполненные работы: исполнитель контракта будет обязан ремонтировать верхний слой дороги в течение 4 лет.

Об итогах электронного аукциона станет известно 21 мая.

Напомним, сезон дорожных работ в Тюмени уже начался: ранее портал NashGorod.ru сообщал о проведении капитального ремонта дороги, расположенной по улице Осипенко, а также о дорожных работах улице Котовского на участке дороги от улицы Мельникайте до улицы Киевской.

#Новости#Ремонт дорог#Александр Васильев#Общество
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