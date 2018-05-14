В Тюмени отремонтируют улицы в районе Мелиораторов

В планах муниципалитета отремонтировать 2-ую, 3-ую, 4-ую и 5-ую Северную улицу, а также проезды от переулка 1-ой Северной до 4-ой Северной и от 2-ой Северной до 5-ой Северной. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок.