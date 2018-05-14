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В ДТП на улице Мельникайте в Тюмени пострадало двое детей

14 мая 2018, 13:26
В выходные на дорогах областной столицы зафиксировано 17 ДТП, в которых пострадало 24 человека, в том числе пятеро детей.

Сразу пять человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии между автомобилями «Москвич 2141» и «ЗАЗ Шанс». По информации ГИБДД, авария произошла около 01:00 часов 12 мая на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени. По предварительным данным 25-летний водитель «Москвича» нарушил очередность проезда перекрестков.

12 мая в 12:00 на улице Энгельса в Тюмени мотоцикл «Suzuki» врезался в лестницу. Как предполагают сотрудники ДПС, водитель мотоцикла превысил скорость. В результате ДТП пострадал 39-летний владелец мотоцикла, он получил черепно-мозговую травму и перелом бедра.

Около 18:30 на перекрестке улиц Юбилейной и Агеева в Ялуторовске 13 мая столкнулись «ВАЗ 2110» и «Нива». В результате аварии автомобиль «ВАЗ» перевернулся, а его водитель получил ушибы. По версии ГИБДД 18-летний водитель десятки нарушил правило проезда перекрестка. Также пострадал водитель «Нивы», у него травмы головы и грудной клетки.

Тяжелую травму – осколочный перелом кости получила 14-летняя девочка, которая около 22:30 решила погулять возле проезжей части в селе Каргалы в районе улицы Новой. Ее сбил автомобиль «ВАЗ 2115», за рулем которого был водитель лишенный прав. Мужчина попытался скрыться с места ДТП, но был задержан стражами правопорядка. Как сообщается, в момент ДТП водитель был пьян, сообщает ГИБДД Тюменской области.

#Новости#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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