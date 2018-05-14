В ДТП на улице Мельникайте в Тюмени пострадало двое детей

Тяжелую травму – осколочный перелом кости получила 14-летняя девочка, которая около 22:30 решила погулять возле проезжей части в селе Каргалы в районе улицы Новой. Ее сбил автомобиль «ВАЗ 2115», за рулем которого был водитель лишенный прав. Мужчина попытался скрыться с места ДТП, но был задержан стражами правопорядка. Как сообщается, в момент ДТП водитель был пьян, сообщает ГИБДД Тюменской области.