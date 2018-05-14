В Британии суд встал на сторону банка относительно иска к Архангельскому

Задержать бизнесмена никак не удавалось. Франция в 2011 году отказала в его экстрадиции. В тот же период начались разбирательства с банком «Санкт-Петербург». Практически каждое заседание суда проводилось в Лондоне посредством скайпа. Архангельский отказался покидать Францию из-за опасений, что его могут задержать, и представители суда выехали к нему для допроса. Но олигарх при беседе несколько раз менял показания, а на все вопросы отвечал, что не знает, о чем идет речь, или не помнит.