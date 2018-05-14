В Британии суд встал на сторону банка относительно иска к Архангельскому

Как написало издание «Новые известия», общая сумма иска равняется 1,8 миллиардам рублей. Как сказал Сергей Данейкин, директор Дирекции по правовым вопросам Банка «Санкт-Петербург», решение. Которое вынес Высокий суд Лондона, организацию устраивает. Теперь компании нужно будет узнать, за счет каких средств Архангельский намерен его исполнить. Известно, что в планах бизнесмена подача апелляции: у банка было несколько юристов, а у него только один, поэтому силы были неравными, полагает он.
В 2006 году холдинг, которым тогда владел Виталий Архангельский, «Осло Марин групп» (ОМГ), решил возвести в Ленинградской области на берегу Финского залива деревообрабатывающее предприятие и яхт-клуб. Для реализации этих планов нужны были деньги, и Архангельский взял кредиты на сумму более 14,5 миллиардов рублей. Однако начала строительства все откладывалось, а долги по кредитам стремительно увеличивались. При этом, как выяснилось, около шести миллиардов рублей было потрачено на 10 сделок. А позже было установлено, что эти средства вывели из компании в оффшоры.
Весной 2006 года Выборгской строительной компанией, владеющей тремя судами, было объявлено о своем банкротстве. Но кредиторов подобное решение не устроило и они обратились в судебную инстанцию для возврата своих денег. Однако Архангельский осенью 2009 года уехал из России.
Суд Франции на следующий год снял обеспечительное задержание по той причине, что предприниматель и его семья, якобы, подверглись «политически мотивированным обвинениям криминализированной системы правосудия в России». Напомним, подобная формулировка часто используется сбежавшими из РФ олигархами.
Активы ОМГ в тот период были в залоге у банков. В том момент, когда финансовые организации сделали попытку оформления их на себя, оказалось, что смена собственника случилась раньше, чем был подписан договор о предоставлении кредита. Также оказалось, что подпись о поручительстве была поддельной. СУ Адмиралтейского РУВД было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а Архангельского объявили в международный розыск.
Задержать бизнесмена никак не удавалось. Франция в 2011 году отказала в его экстрадиции. В тот же период начались разбирательства с банком «Санкт-Петербург». Практически каждое заседание суда проводилось в Лондоне посредством скайпа. Архангельский отказался покидать Францию из-за опасений, что его могут задержать, и представители суда выехали к нему для допроса. Но олигарх при беседе несколько раз менял показания, а на все вопросы отвечал, что не знает, о чем идет речь, или не помнит.
Виталий Архангельский сам себя относит к опальным бизнесменам, который бегством спасся из России. По его словам, в Ницце он живет за счет бизнеса, созданного во Франции, компании CofranceSARL. Она предоставляет услуги в сфере медицинского страхования и предоставляет в аренду самолеты и вертолеты. Источник считает, что создать подобный бизнес без денег и с нуля практически невозможно.