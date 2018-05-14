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Тюменские врачи приняли участие в 10-ом съезде онкологов и радиологов

14 мая 2018, 09:32
В Сочи состоялся 10 съезд онкологов и радиологов из СНГ. На встрече отметились 1 200 специалистов, в том числе и из Тюмени.

В Сочи состоялся 10 съезд онкологов и радиологов из СНГ. На встрече отметились 1 200 специалистов, в том числе и из Тюмени.

Врачи обсуждали различные вопросы касающиеся нейрохирургии и ортопедии, рака легкого, желудочно кишечного тракта. Специалисты рассказали о новых противоопухолевых препаратах, их особенностях и возможностях применения. Также актуальны для собравшихся стали новые достижения хирургии, в частности особенности использования навигационного оборудования при операциях. В конце мероприятия врачи затронули различные аспекты взрослой̆ и детской̆ онкологии. На конференции обсудили результаты развития онкологических служб за последние 20 лет. В целом, большинство специалистов признало существенный шаг вперед в ранней диагностике и лечении раковых заболеваний, сообщает ГАУЗ ТО «МКМЦ Медицинский город».

#Новости#Онкология#Медицина#Александр Мязин#Общество
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