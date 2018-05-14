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Тюменские дачники растаскивают грунт, предназначенный для ремонта дороги

14 мая 2018, 09:51
По сообщениям СМИ, дачники растаскивают грунт, который необходим для укрепления откосов автотрассы Тюмень-Боровский-Богандинский. Строители нового участка автодороги опасаются, что грунта может не хватить для завершения работ.

На данный момент грунт «уходит» на участке, который планируется расширить до четырех полос. Стоит отметить, что дорожники снимают слой плодородной почвы около места строительства трассы.

Между тем, ответственность за сохранение грунта на стройплощадке обязан контролировать подрядчик, а в случае ее нехватки землю придется довозить за счет организации.

Рабочие планируют завершение работ по расширению автотрассы до 28 сентября. Необходимость в расширении дороги назрела уже давно, сотрудники ГИБДД отмечают постоянно возрастающий на этом участке трассы транспортный поток и увеличение количества ДТП, сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Федеральная трасса#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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