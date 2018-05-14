Тюменские дачники растаскивают грунт, предназначенный для ремонта дороги

На данный момент грунт «уходит» на участке, который планируется расширить до четырех полос. Стоит отметить, что дорожники снимают слой плодородной почвы около места строительства трассы.
Между тем, ответственность за сохранение грунта на стройплощадке обязан контролировать подрядчик, а в случае ее нехватки землю придется довозить за счет организации.
Рабочие планируют завершение работ по расширению автотрассы до 28 сентября. Необходимость в расширении дороги назрела уже давно, сотрудники ГИБДД отмечают постоянно возрастающий на этом участке трассы транспортный поток и увеличение количества ДТП, сообщает «Вслух.ру».