Тюменка проткнула грудь приятеля маникюрной пилкой

Из материалов дела следует, что 39-летняя женщина распивала со своим приятелем алкогольные напитки в одном из домов по улице Рижская. В какой-то момент между знакомыми завязался конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила пилочку для маникюра и нанесла потерпевшему колото-резаное ранение грудной клетки. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.