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Тюменка проткнула грудь приятеля маникюрной пилкой

14 мая 2018, 12:56
Жительница одного из сел Тюменского района ударила знакомого в грудь пилочкой для маникюра.

Жительница одного из сел Тюменского района ударила знакомого в грудь пилочкой для маникюра.

Из материалов дела следует, что 39-летняя женщина распивала со своим приятелем алкогольные напитки в одном из домов по улице Рижская. В какой-то момент между знакомыми завязался конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила пилочку для маникюра и нанесла потерпевшему колото-резаное ранение грудной клетки. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

После случившегося потерпевший самостоятельно покинул квартиру и обратился за помощью к соседке, которая и позвонила в полицию и скорую помощь. В настоящее время подозреваемая задержана.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба городского УМВД.

#Новости#Причинение тяжкого вреда здоровью#Тюменская область#Наиль Каримов#Происшествия
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