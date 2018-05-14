Студенты Тюменской области представят регион на «Российской студенческой весне»

На данный момент организаторы фестиваля подготовили десять конкурсных площадок и фестивальный маршрут. Оценивать творческие номера будут актеры, хореографы и журналисты, а победители получат денежные призы. В проведении мероприятия будут помогать 500 волонтеров, сообщает газета «АиФ».