Студенты Тюменской области представят регион на «Российской студенческой весне»

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» начнется 15 мая в Ставрополье. Как сообщают организаторы мероприятия, участниками фестиваля будут 2 500 студентов со всей России.
От Тюменского региона заявлены 100 человек, которые должны представить 18 творческих номеров (хореография, театральное представление, музыка). Также, участники мероприятия пройдут через различные конкурсы фестиваля.
Стоит отметить, что в 2018 году поступило 3 000 заявок от участников региональной Студвесны и различных студенческих коллективов. Отбор прошли 1 867 человек.
На данный момент организаторы фестиваля подготовили десять конкурсных площадок и фестивальный маршрут. Оценивать творческие номера будут актеры, хореографы и журналисты, а победители получат денежные призы. В проведении мероприятия будут помогать 500 волонтеров, сообщает газета «АиФ».