Иномарка влетела под колеса большегруза на трассе Тюмень-Омск

В субботу, 12 мая, на выезде из Тюмени произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Авария случилась на трассе Тюмень-Омск, где столкнулись легковой автомобиль марки «Рено» и большегруз.
Причины ДТП еще выясняются, однако, по словам очевидцев, виновником аварии стал водитель иномарки, который выехал на полосу встречного движения с целью обогнать транспорт, двигавшейся в попутном направлении.
Водитель «Рено» не успел вовремя закончить маневр и резко вернулся в свою полосу, где машина попала под грузовик. Также, по словам свидетелей ДТП, на место происшествия приезжала машина скорой помощи. В аварии пострадал водитель легкового автомобиля.