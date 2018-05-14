Иномарка влетела под колеса большегруза на трассе Тюмень-Омск

Водитель «Рено» не успел вовремя закончить маневр и резко вернулся в свою полосу, где машина попала под грузовик. Также, по словам свидетелей ДТП, на место происшествия приезжала машина скорой помощи. В аварии пострадал водитель легкового автомобиля.