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Иномарка влетела под колеса большегруза на трассе Тюмень-Омск

14 мая 2018, 16:28
В субботу, 12 мая, на выезде из Тюмени произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В субботу, 12 мая, на выезде из Тюмени произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Авария случилась на трассе Тюмень-Омск, где столкнулись легковой автомобиль марки «Рено» и большегруз.

Причины ДТП еще выясняются, однако, по словам очевидцев, виновником аварии стал водитель иномарки, который выехал на полосу встречного движения с целью обогнать транспорт, двигавшейся в попутном направлении.

Водитель «Рено» не успел вовремя закончить маневр и резко вернулся в свою полосу, где машина попала под грузовик. Также, по словам свидетелей ДТП, на место происшествия приезжала машина скорой помощи. В аварии пострадал водитель легкового автомобиля.

#Новости#Трасса Тюмень - Омск#Наиль Каримов#Происшествия
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