Два щенка замурованы под верандой детского сада в Тюмени

В пабликах областной столицы появились сообщения о замурованных щенках под верандой детского сада на улице Стахановцев.
13 мая жительница города раскопала дыру на входе в пристанище для собак, однако щенки боятся его покидать. Также, женщина рассказала о случившемся зооактивистам города.
Детский сад находится во дворах многоэтажных домов и местные жители в курсе происходящего. Более того, бездомным собакам нельзя находится на территории учреждения.
Между тем, зоозащитники пояснили, что пока не могут отловить животных, потому что, щенки очень пугливые. Стоит отметить, что около территории детского сада кто-то уже несколько раз раскидывали отраву. По словам очевидцев, собак подкармливают местные жители.
На данный момент руководство детского сада №146 опровергло проживание щенков на своей территории, сообщает «ЧС Тюмень».