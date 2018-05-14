Что выбрать – горный велосипед или сити-байк?

Если целью является преодоление препятствий и путешествия по пересеченной местности, то идеальным вариантом будет горный велосипед. При этом на хорошем дорожном покрытии он будет проигрывать городскому по маневренности и скорости. Так, широкие шины горного велосипеда хорошо показывают себя на бездорожье, а на асфальте создают ненужную вибрацию и сопротивляемость.