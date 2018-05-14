Что выбрать – горный велосипед или сити-байк?

Среди поклонников спорта, активных прогулок и здорового образа жизни велосипеды набирают популярность, особенно с наступлением весны. Но для того, кто еще не обзавелся собственным двухколесным другом, покупка велосипеда становится настоящей проблемой. Ведь в интернет-магазинах предлагается столько видов этого транспорта, что глаза разбегаются.
Наиболее популярными на рынке считаются горные велосипеды и сити-байки. Чтобы сделать окончательный выбор, нужно понимать, для чего будет использоваться велосипед: езда по городу, путешествия на далекие расстояния или вовсе покорение горных вершин. Так, здесь: https://sportiv.ru/bikes/catalog/velosipedy/ можно подобрать велосипеды в Москве или другом городе для любой цели и возраста.
Горный велосипед изначально подразумевает экстремальные условия эксплуатации, поэтому все его элементы имеют повышенную прочность. Особенности горных велосипедов:
Горные велосипеды более надежны, чем городские, их сложно повредить серьезными механическими нагрузками, но и цена на них будет выше. Однако в каталоге интернет-магазина Sportiv https://sportiv.ru/bikes/catalog/kolesa_27_5_novyy_standart/ можно купить горные велосипеды с колесами 27,5 дюймов по приятной цене с хорошей скидкой.
Сити-байки не предусмотрены для езды по бездорожью и каменистым участкам. Их конструкция отличается от горных велосипедов, и характеризуется:
Кроме того, сити-байки оснащены более высокой рамой, чем горные велосипеды, и многоскоростными втулками.
Если целью является преодоление препятствий и путешествия по пересеченной местности, то идеальным вариантом будет горный велосипед. При этом на хорошем дорожном покрытии он будет проигрывать городскому по маневренности и скорости. Так, широкие шины горного велосипеда хорошо показывают себя на бездорожье, а на асфальте создают ненужную вибрацию и сопротивляемость.
При этом из-за своих усиленных деталей горные велосипеды тяжелее по весу, чем городские. Если сити-байк при наличии преграды можно перенести на руках, с горным транспортом это будет сложнее.
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