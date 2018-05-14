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Что выбрать – горный велосипед или сити-байк?

14 мая 2018, 10:29
Среди поклонников спорта, активных прогулок и здорового образа жизни велосипеды набирают популярность, особенно с наступлением весны. Но для того, кто еще не обзавелся собственным двухколесным другом, покупка велосипеда становится настоящей проблемой. Ведь в интернет-магазинах предлагается столько видов этого транспорта, что глаза разбегаются.

Среди поклонников спорта, активных прогулок и здорового образа жизни велосипеды набирают популярность, особенно с наступлением весны. Но для того, кто еще не обзавелся собственным двухколесным другом, покупка велосипеда становится настоящей проблемой. Ведь в интернет-магазинах предлагается столько видов этого транспорта, что глаза разбегаются.

Наиболее популярными на рынке считаются горные велосипеды и сити-байки. Чтобы сделать окончательный выбор, нужно понимать, для чего будет использоваться велосипед: езда по городу, путешествия на далекие расстояния или вовсе покорение горных вершин. Так, здесь: https://sportiv.ru/bikes/catalog/velosipedy/ можно подобрать велосипеды в Москве или другом городе для любой цели и возраста.

Характеристики горных велосипедов

Горный велосипед изначально подразумевает экстремальные условия эксплуатации, поэтому все его элементы имеют повышенную прочность. Особенности горных велосипедов:

  • усиленная рама и элементы колес, включая обода и покрышки, широкие шины;
  • наличие пониженных скоростей, которые дают возможность преодолевать крутые подъемы и двигаться по сложно проходимым маршрутам;
  • прочные пружины и амортизаторы для обеспечения безопасных подъемов и спусков на участках с максимальным наклоном;
  • руль выдвинут немного вперед для удобного передвижения велосипедиста с грузом за плечами.

Горные велосипеды более надежны, чем городские, их сложно повредить серьезными механическими нагрузками, но и цена на них будет выше. Однако в каталоге интернет-магазина Sportiv https://sportiv.ru/bikes/catalog/kolesa_27_5_novyy_standart/ можно купить горные велосипеды с колесами 27,5 дюймов по приятной цене с хорошей скидкой.

Характеристики сити-байков

Сити-байки не предусмотрены для езды по бездорожью и каменистым участкам. Их конструкция отличается от горных велосипедов, и характеризуется:

  • более широким рулем, усиливающим при этом маневренность велосипеда;
  • колесами с большим диаметром, средней шириной шин и протектором, который обеспечивает большее сцепление с дорогой и высокую скорость;
  • наличием щитков для защиты от попадания пыли на одежду и защита для цепи;
  • амортизацией из-за специальной конструкции пружин, находящихся в седле.

Кроме того, сити-байки оснащены более высокой рамой, чем горные велосипеды, и многоскоростными втулками.

Что лучше выбрать?

Если целью является преодоление препятствий и путешествия по пересеченной местности, то идеальным вариантом будет горный велосипед. При этом на хорошем дорожном покрытии он будет проигрывать городскому по маневренности и скорости. Так, широкие шины горного велосипеда хорошо показывают себя на бездорожье, а на асфальте создают ненужную вибрацию и сопротивляемость.

При этом из-за своих усиленных деталей горные велосипеды тяжелее по весу, чем городские. Если сити-байк при наличии преграды можно перенести на руках, с горным транспортом это будет сложнее.

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