«Черные» лесорубы из Тобольска получили условные сроки за незаконную вырубку

Участники организованной группы, которая с 2013 по 2016 годы занималась незаконной вырубкой леса, получили за свои деяния условные сроки.
Из материалов дела следует, что трое жителей Тобольска приобрели необходимое оборудование и наняли рабочих, которым поручили вырубить кедры, сосны, ели и березы на площади в 31 гектар. Ущерб от преступных действий оценен в 21 миллион рублей.
Несмотря на это, Вагайский районный суд, вынесший руководителю группы обвинительный приговор, постановил лишить его свободы условно. В отношении второго участника также был вынесен приговор в виде лишения свободы условно.
Также, осужденных обязали возместить причиненный ущерб, для чего изъяли в пользу государства принадлежащие организованной группировке транспортные средства, трактора, вагончики, генераторы и бензопилы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Это далеко не первый случай незаконной вырубки леса в Тюменской области. Так, ранее, «черные» лесорубы уничтожили три десятка берез в Ишимском районе, похожий случай произошел и в Бердюжском районе, а в Вагайском районе злоумышленники уничтожили более 3 тысяч деревьев. В последнем случае ущерб, причиненный департаменту лесного комплекса Тюменской области, оценили в 21,5 миллиона рублей.