«Черные» лесорубы из Тобольска получили условные сроки за незаконную вырубку

Это далеко не первый случай незаконной вырубки леса в Тюменской области. Так, ранее, «черные» лесорубы уничтожили три десятка берез в Ишимском районе, похожий случай произошел и в Бердюжском районе, а в Вагайском районе злоумышленники уничтожили более 3 тысяч деревьев. В последнем случае ущерб, причиненный департаменту лесного комплекса Тюменской области, оценили в 21,5 миллиона рублей.