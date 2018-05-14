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Более 13 млн россиян лишатся выплат из-за возможного повышения пенсионного возраста

14 мая 2018, 16:58
В случае, если сроки выхода на пенсию повысят для мужчин с 60 до 65 лет, а женщинам с 55 до 63 лет, порядка 13,7 миллионов россиян могут остаться без выплат.

В случае, если сроки выхода на пенсию повысят для мужчин с 60 до 65 лет, а женщинам с 55 до 63 лет, порядка 13,7 миллионов россиян могут остаться без выплат.

Если непопулярная мера будет принята прямо сейчас, количество пенсионеров в России сократится с 36,7 миллионов до 22,9 миллионов, сообщают «Новые Известия» и уточняют, что подобное сэкономит бюджет страны более чем на 2,3 триллионов рублей. Напомним, в настоящее время средняя продолжительность жизни мужчин в Российской Федерации составляет 65 лет, то есть, многие из них могут попросту не дождаться пособия по старости.

Одним из инициаторов идеи о повышение пенсионного возраста в России является премьер страны Дмитрий Медведев, который ранее заявлял, что эту тему давно пора переводить с разговоров на законодательный уровень.

При этом согласно проведенному опросу, за снижение пенсионного возраста выступают 35% россиян, чуть более половины жителей страны считают существующую планку оптимальной.

#Новости#Пенсионный возраст#Россия#Наиль Каримов#Общество
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