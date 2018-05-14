Более 13 млн россиян лишатся выплат из-за возможного повышения пенсионного возраста

Если непопулярная мера будет принята прямо сейчас, количество пенсионеров в России сократится с 36,7 миллионов до 22,9 миллионов, сообщают «Новые Известия» и уточняют, что подобное сэкономит бюджет страны более чем на 2,3 триллионов рублей. Напомним, в настоящее время средняя продолжительность жизни мужчин в Российской Федерации составляет 65 лет, то есть, многие из них могут попросту не дождаться пособия по старости.