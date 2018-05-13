В Тюмени пройдут профилактические акции «Гипертония, стоп!» и «Здоровое сердце»

Профилактические акции пройдут в Тюмени в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, который в этом году отмечается 12 мая. Он был учрежден в 2005 году Всемирной лигой борьбы с гипертонией при поддержке Всемирной организации здравоохранения, напоминает пресс-служба департамента здравоохранения администрации города Тюмени.