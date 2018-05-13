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В Тюмени пройдут профилактические акции «Гипертония, стоп!» и «Здоровое сердце»

13 мая 2018, 19:16
С 14 по 20 мая в муниципальных учреждениях здравоохранения Тюмени пройдут профилактические акции «Гипертония, стоп!» и «Здоровое сердце», в рамках которых горожане смогут измерить свое артериальное давление.
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Тюмень

С 14 по 20 мая в муниципальных учреждениях здравоохранения Тюмени пройдут профилактические акции «Гипертония, стоп!» и «Здоровое сердце», в рамках которых горожане смогут измерить свое артериальное давление.

Кроме того, для жителей областной столицы в эти дни будут организованы мастер-классы по оказанию первой помощи при гипертоническом кризе, пройдут занятия школы артериальной гипертонии, всем желающим измерят артериальное давление, рост, вес, рассчитают индекс массы тела и замерят уровень моноксида углерода в выдыхаемом воздухе.

Профилактические акции пройдут в Тюмени в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, который в этом году отмечается 12 мая. Он был учрежден в 2005 году Всемирной лигой борьбы с гипертонией при поддержке Всемирной организации здравоохранения, напоминает пресс-служба департамента здравоохранения администрации города Тюмени.

#Новости#Гипертония#Тюмень#Здравоохранение#Наиль Каримов#Общество
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