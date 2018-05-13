В Тюмени появился новый способ мошенничества с банковскими картами

Правоохранители Тюменской области напоминают, что никто, в том числе сотрудники банка, никогда не запрашивают у держателей карт личные данные. Исключение может составлять только кодовое слово. Все возникающие проблемы с картами необходимо решать либо в офисах банков, либо обратившись по телефону горячей линии, указанной на оборотной стороне карты, сообщают в пресс-службе УМВД России по региону.