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В Тюмени появился новый способ мошенничества с банковскими картами

13 мая 2018, 10:16
В Тюменской области участились случаи мошенничества, когда злоумышленники обманным путем получают данные карт жителей, а затем похищают со счетов деньги.

В Тюменской области участились случаи мошенничества, когда злоумышленники обманным путем получают данные карт жителей, а затем похищают со счетов деньги.

Полиция региона с целью предостеречь жителей области от мошенничества рассказала схему, по которой работают аферисты.

Мошенники рассылают на номера мобильных телефонов держателей карт сообщения якобы от сервисных центров банков, где говорится о покупках, которых на самом деле не было. В СМС также содержится фейковый контактный номер.

Когда человек звонит по номеру из сообщения, аферисты говорят ему, что с его карты было произведено списание денежных средств. Для приостановления данной операции потенциальному потерпевшему предлагается назвать логины, пароли и другие персональные данные. Затем мошенники, используя полученные личные данные граждан, похищают со счетов деньги.

Правоохранители Тюменской области напоминают, что никто, в том числе сотрудники банка, никогда не запрашивают у держателей карт личные данные. Исключение может составлять только кодовое слово. Все возникающие проблемы с картами необходимо решать либо в офисах банков, либо обратившись по телефону горячей линии, указанной на оборотной стороне карты, сообщают в пресс-службе УМВД России по региону.

#Новости#Тюменская область#Смс-мошенничество#Банковские карты#Наиль Каримов#Происшествия
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