В Тюменском районе уничтожают уникальную природную зону

Важно отметить, что на 12-13 мая на данной территории были запланированы соревнования по спортивному ориентированию. Один из спортсменов, первым обнаруживший вырубку леса, пытается через социальные сети привлечь внимание общественности к проблеме уничтожения уникальной природной зоны.