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В Тюменском районе уничтожают уникальную природную зону

12 мая 2018, 15:03
В районе деревни Криводаново в Тюменском районе производится сплошная вырубка соснового леса. Помимо уникальной экосистемы, в данном лесном массиве регулярно проводились соревнования по спортивному ориентированию регионального и федерального уровня.

Также сосновый бор был одним из любимых мест отдыха и сбора грибов. В вырубленный лес вывозят «КамАЗы», зарегистрированные в Кустанайской области Республики Казахстан.

Журналисты издания «МегаТюмень» выяснили, что вырубка леса производится на законных основаниях, получены все необходимые разрешения. По словам руководителя компании, занимающейся разработкой данного участка, на месте бывшего соснового бора будет карьер.

Важно отметить, что на 12-13 мая на данной территории были запланированы соревнования по спортивному ориентированию. Один из спортсменов, первым обнаруживший вырубку леса, пытается через социальные сети привлечь внимание общественности к проблеме уничтожения уникальной природной зоны.

#Новости#Спортивное ориентирование#Вырубка деревьев#Алексей Колесов#Общество
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