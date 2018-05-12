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Тюменская крановщица на пенсии стала волонтером

12 мая 2018, 20:01
67-летняя тюменская крановщица на пенсии Надежда Сергеева стала добровольцем волонтерского движения.
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Тюмень

67-летняя тюменская крановщица на пенсии Надежда Сергеева стала добровольцем волонтерского движения.

По словам самой Надежды Сергеевой, добровольческой работой в организации также занимаются те, кто раньше был экономистом, строителем и учителем в Тюмени. Все они нашли свое предназначение в помощи нуждающимся людям.

Бывшая крановщица вместе с другими волонтерами-пенсионерами проводит в областной столице акции по уборке скверов, парков и придомовых территорий. Также они навещают маломобильных тюменцев и занимаются созданием украшений для сада и огорода.

«Мы общительны, счастливы и веселы. Мы — пенсионеры», — заявила журналистам волонтер и добавила, что добровольческой работой она занимается с самого детства.

Напомним, 20 мая в Тюмени пройдет благотворительная ярмарка для детей-сирот, к акции может присоединиться любой творческий человек.

#Новости#Волонтеры#Тюмень#Благотворительность#Наиль Каримов#Общество
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