Тюменская крановщица на пенсии стала волонтером

67-летняя тюменская крановщица на пенсии Надежда Сергеева стала добровольцем волонтерского движения.
По словам самой Надежды Сергеевой, добровольческой работой в организации также занимаются те, кто раньше был экономистом, строителем и учителем в Тюмени. Все они нашли свое предназначение в помощи нуждающимся людям.
Бывшая крановщица вместе с другими волонтерами-пенсионерами проводит в областной столице акции по уборке скверов, парков и придомовых территорий. Также они навещают маломобильных тюменцев и занимаются созданием украшений для сада и огорода.
«Мы общительны, счастливы и веселы. Мы — пенсионеры», — заявила журналистам волонтер и добавила, что добровольческой работой она занимается с самого детства.
Напомним, 20 мая в Тюмени пройдет благотворительная ярмарка для детей-сирот, к акции может присоединиться любой творческий человек.