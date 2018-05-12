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Тоболячка украла у подруги банковскую карту и оплачивала ей свои покупки

12 мая 2018, 16:03
Жительница Тобольска заявила в полицию о факте хищения денежных средств с ее банковской карты. В ходе проверки выяснилось, что деньги на личные цели тратила знакомая потерпевшей.

Жительница Тобольска заявила в полицию о факте хищения денежных средств с ее банковской карты. В ходе проверки выяснилось, что карту потерпевшей использовала ее знакомая.

Как сообщает Тобольск.ru, женщины совместно употребляли алкоголь. После того, как закончилось имеющееся спиртное, потерпевшая передала подруге свою банковскую карту и попросила сходить в магазин. Подозреваемая выполнила просьбу, совершила необходимые покупки и по возвращении вернула карту владелице.

Однако перед тем, как уйти домой, гостья решила взять с собой банковскую карту гостеприимной хозяйки, после чего использовала имеющийся баланс денежных средств в личных целях.

Сейчас подозреваемая ожидает суда, находясь под подпиской о невыезде.

#Новости#Кража денег#Алексей Колесов#Происшествия
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