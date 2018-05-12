Тоболячка украла у подруги банковскую карту и оплачивала ей свои покупки

Как сообщает Тобольск.ru, женщины совместно употребляли алкоголь. После того, как закончилось имеющееся спиртное, потерпевшая передала подруге свою банковскую карту и попросила сходить в магазин. Подозреваемая выполнила просьбу, совершила необходимые покупки и по возвращении вернула карту владелице.