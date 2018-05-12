Руководитель организации «Фарма» оштрафован за отсутствие закупок у малого бизнеса

Прокуратура ЦАО Тюмени проверила деятельность организации «Фарма» в части размещения заказов для государственных нужд.
В частности ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обязывает ГУПы и МУПы закупать до 15% товаров и услуг у организаций малого бизнеса.
После проверки прокуроры выявили, что в 2017 году организация «Фарма» не осуществляла никаких закупок товаров и услуг у фирм малого предпринимательства.
Прокуратура округа в отношении директора учреждения возбудила административное дело по ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ. 11 мая 2018 года руководитель организации был оштрафован на 25 000 рублей, сообщает прокуратура Тюменского региона.