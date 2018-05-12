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Большой частный дом загорелся на улице Малиновой в Тюмени

12 мая 2018, 11:31
В Тюмени на улице Малиновой, 34 в утренние часы 12 мая загорелся жилой частный дом. По сообщениям СМИ, огонь распространился по зданию на площади около 400 кв. м.

В Тюмени на улице Малиновой, 34 в утренние часы 12 мая загорелся жилой частный дом. По сообщениям СМИ, огонь распространился по зданию на площади около 400 кв. м.

В ликвидации возгорания участвовали 14 единиц спецтехники и 6 пожарных расчетов. Столп дыма и огонь от пожара можно было увидеть за несколько кварталов.

По предварительным данным, жильцы дома в момент возгорания отсутствовали. Пострадавших нет. Между тем дознавателям предстоит разобраться в причинах пожара, сообщает «Вслух.ру».

Напомним, что 9 мая в Тюмени произошел пожар на заводе «Полимерпласт». В результате ЧП выгорело 500 кв. м сооружения. По предварительным данным, возгорание на заводе началось из-за короткого замыкания со встроенных зданий, прилегающих к основным цехам.

#Новости#Пожар#Александр Мязин#Происшествия
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