Большой частный дом загорелся на улице Малиновой в Тюмени

В Тюмени на улице Малиновой, 34 в утренние часы 12 мая загорелся жилой частный дом. По сообщениям СМИ, огонь распространился по зданию на площади около 400 кв. м.
В ликвидации возгорания участвовали 14 единиц спецтехники и 6 пожарных расчетов. Столп дыма и огонь от пожара можно было увидеть за несколько кварталов.
По предварительным данным, жильцы дома в момент возгорания отсутствовали. Пострадавших нет. Между тем дознавателям предстоит разобраться в причинах пожара, сообщает «Вслух.ру».
Напомним, что 9 мая в Тюмени произошел пожар на заводе «Полимерпласт». В результате ЧП выгорело 500 кв. м сооружения. По предварительным данным, возгорание на заводе началось из-за короткого замыкания со встроенных зданий, прилегающих к основным цехам.