Большой частный дом загорелся на улице Малиновой в Тюмени

Напомним, что 9 мая в Тюмени произошел пожар на заводе «Полимерпласт». В результате ЧП выгорело 500 кв. м сооружения. По предварительным данным, возгорание на заводе началось из-за короткого замыкания со встроенных зданий, прилегающих к основным цехам.