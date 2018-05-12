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Автобусам из соседних регионов запретят въезд в Екатеринбург на время ЧМ-2018

12 мая 2018, 19:03
На время Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге запретят въезд иногородним автобусам из соседних регионов. Данный указ подписал президент РФ.

На время Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге запретят въезд иногородним автобусам из соседних регионов. Данный указ подписал президент РФ.

На федеральных автотрассах со стороны Перми, Челябинска и Тюмени до ЕКАДа установят информационные щиты, предупреждающие о запрете въезда.

Между тем иногородние автобусы получат новые места для стоянки, но уже за городом, и пути объезда уральской столицы через ЕКАД. Граждан также попросят воздержаться от загородных поездок на служебных автобусах и использовать железнодорожный транспорт для выезда за пределы города. Исключительное право въезда получат автобусы, следующие по маршрутам регулярных перевозок, а также получившие специальное разрешение от МВД и оснащенные системами спутникового мониторинга «Глонасс», сообщает «Комсомольская Правда».

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге должно пройти 4 из 60 матчей.

#Новости#Чемпионат мира по футболу#Александр Мязин#Спорт
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