Автобусам из соседних регионов запретят въезд в Екатеринбург на время ЧМ-2018

Между тем иногородние автобусы получат новые места для стоянки, но уже за городом, и пути объезда уральской столицы через ЕКАД. Граждан также попросят воздержаться от загородных поездок на служебных автобусах и использовать железнодорожный транспорт для выезда за пределы города. Исключительное право въезда получат автобусы, следующие по маршрутам регулярных перевозок, а также получившие специальное разрешение от МВД и оснащенные системами спутникового мониторинга «Глонасс», сообщает «Комсомольская Правда».