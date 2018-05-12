33-летнего жителя Тюменского района будут судить за перевозку 514 граммов героина

Прокуратура Тюменской области обвиняет 33-летнего жителя Тюменского района в перевозке наркотических веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и покушении на грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Мужчина был ранее судим за кражи.
По версии следователей, в январе 2018 года злоумышленник решил провезти наркотики из Кургана в Тюмень. Он воспользовался услугами такси и доехал до деревни Ключи в Курганской области, где забрал наркотическое вещество — героин массой 514 граммов. Мужчина направился в Тюмень, однако в Исетском районе такси было остановлено следователями УМВД. Злоумышленника задержали, а наркотики изъяли.
В ходе следствия сотрудники полиции установили, что в конце 2017 года мужчина пытался похитить сыр из магазина, но охране удалось пресечь его действия.
В настоящий момент злоумышленник находится в СИЗО и ждет суда. Уголовное дело будет рассмотрено Исетским районным судом Тюменской области, сообщает прокуратура Тюменского региона.