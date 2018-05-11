Жительница тюмени разбила лобовое стекло опоздавшему таксисту

В связи с пробками на дорогах города Тюмени, таксист не успел приехать в установленное время, что не устроило клиентку. Между ними завязался конфликт, в ходе которого женщина кинула камнем в лобовое стекло автомобиля.
В отделение полиции №3 поступило заявление от водителя о повреждении его машины. В результате выяснения обстоятельств сотрудники установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее уже судимая тюменка 1971 года рождения. Сумма причененного ущерба составила 62 000 рублей.
«По данному факту сотрудниками возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», – сообщвет УМВД России по Тюменской области.