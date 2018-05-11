Жительница тюмени разбила лобовое стекло опоздавшему таксисту

В связи с пробками на дорогах города Тюмени, таксист не успел приехать в установленное время, что не устроило клиентку. Между ними завязался конфликт, в ходе которого женщина кинула камнем в лобовое стекло автомобиля.