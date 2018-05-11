nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Жительница тюмени разбила лобовое стекло опоздавшему таксисту

11 мая 2018, 16:19
В связи с пробками на дорогах города Тюмени, таксист не успел приехать в установленное время, что не устроило клиентку. Между ними завязался конфликт, в ходе которого женщина кинула камнем в лобовое стекло автомобиля.

В связи с пробками на дорогах города Тюмени, таксист не успел приехать в установленное время, что не устроило клиентку. Между ними завязался конфликт, в ходе которого женщина кинула камнем в лобовое стекло автомобиля.

В отделение полиции №3 поступило заявление от водителя о повреждении его машины. В результате выяснения обстоятельств сотрудники установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее уже судимая тюменка 1971 года рождения. Сумма причененного ущерба составила 62 000 рублей.

«По данному факту сотрудниками возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», – сообщвет УМВД России по Тюменской области.

#Новости#Такси#Лобовое стекло#Виктория Макарова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25