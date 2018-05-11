Яндекс.Такси в Тюмени делает бизнес на водителях-нелегалах

Десятки таксомоторов, работающих в системе Яндекс.Такси, выпускаются на линию без разрешений и путевых листов. К таким выводам пришел портал NashGorod.ru, проанализировав реестр выданных в Тюменской области разрешений на перевозку пассажиров и багажа.
Список автомобилей такси в Тюменской области доступен на странице главного управления по строительству. Вместе с тем большая часть машин, госномера которых стали известны благодаря фотографиям с мест ДТП, не упоминалась в файле.
13 ноября 2017 года крупное ДТП с участием Яндекс.Такси произошло на улице Широтной — медпомощь потребовалась двум участникам движения. В объективы фотокамер очевидцев попал госномер машины с символикой фирмы - Т141УА72. В официальном реестре такой транспорт не числится. Водитель, судя по всему, работал нелегально.
Другая авария с участием машин того же агрегатора произошла 7 февраля на улице Ленина — участовавший в ДТП автомобиль Datsun с госномером Р135НХ также не упоминается в числе лицензированных таксомоторов.
13 апреля ДТП произошло в районе торгового центра на улице Горького — на регулируемом перекрестке автомобиль Яндекс.Такси Renault протаранил в левое крыло легковушку Skoda. Равно как и машины-участники других ДТП, иномарка не значится в реестре перевозчиков.
Анализ порядка 10 других номеров таксомоторов «Яндекса», увиденных на улицах Тюмени, дал аналогичные результаты — эмблемы сервиса в массовом порядке наносятся на борта транспортных средств бомбил-нелегалов.
Стоит пояснить, что ситуация стала возможной благодаря лазейке в законодательстве, регулирующем деятельность такси — в настоящее время в России не предусмотрена юридическая ответственность для агрегаторов, привлекающих к сотрудничеству "черных" перевозчиков. Ситуация специфична для всех компаний, работающих под маской «службы заказа», однако, по наблюдениям редакции, именно машины «Яндекса» в последний год стали участниками большинства резонансных ДТП с участием такси.
Добавим, в апреле 2018 года в социальных сетях тюменцев призвали отказаться от услуг такси-агрегатора. Причиной бойкота компании жители областной столицы назвали высокую аварийность..