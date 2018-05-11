Яндекс.Такси в Тюмени делает бизнес на водителях-нелегалах

Стоит пояснить, что ситуация стала возможной благодаря лазейке в законодательстве, регулирующем деятельность такси — в настоящее время в России не предусмотрена юридическая ответственность для агрегаторов, привлекающих к сотрудничеству "черных" перевозчиков. Ситуация специфична для всех компаний, работающих под маской «службы заказа», однако, по наблюдениям редакции, именно машины «Яндекса» в последний год стали участниками большинства резонансных ДТП с участием такси.