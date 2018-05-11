Владимир Якушев проконтролировал реализацию программ по благоустройству в Тюмени

В 2018 году в областной столице появятся две зоны отдыха для горожан: на улице Федорова и в Восточном микрорайоне (сквер Льва Ровнина). Ожидается, что еще два сквера в Тюмени будут отремонтированы, специалисты также готовятся к благоустройству парка «Заречный» и укреплению береговой линии Туры.