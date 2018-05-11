Владимир Якушев проконтролировал реализацию программ по благоустройству в Тюмени

Глава Тюменского региона провел рабочую встречу с главой города Тюмени Александром Моором. На встрече были затронуты вопросы реализации основных программ в 2018 году, а также обсуждались планы городских властей до конца 2019 года.
В 2018 году в областной столице появятся две зоны отдыха для горожан: на улице Федорова и в Восточном микрорайоне (сквер Льва Ровнина). Ожидается, что еще два сквера в Тюмени будут отремонтированы, специалисты также готовятся к благоустройству парка «Заречный» и укреплению береговой линии Туры.
В планах руководства города - разработка проектов оформления скверов Славянский, Якова Неумоева и Пограничников. Также должны быть благоустроены десятки дворов около многоквартирных домов. Подрядчики уже подготовили свои предложения для участия в системе госзакупок. В городе готовится замена труб сетей теплоснабжения.
Дорожные службы города в ближайшее время преступят к замене асфальта на улицах Осипенко, Рижская, Котовского и других участках.
Губернатор области напомнил, в выполнении планов важно уделить внимание качеству работ и комфорту горожан в Тюмени, сообщает «Тюменская линия».