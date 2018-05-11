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Владимир Якушев проконтролировал реализацию программ по благоустройству в Тюмени

11 мая 2018, 20:32
Глава Тюменского региона провел рабочую встречу с главой города Тюмени Александром Моором. На встрече были затронуты вопросы реализации основных программ в 2018 году, а также обсуждались планы городских властей до конца 2019 года.

Глава Тюменского региона провел рабочую встречу с главой города Тюмени Александром Моором. На встрече были затронуты вопросы реализации основных программ в 2018 году, а также обсуждались планы городских властей до конца 2019 года.

В 2018 году в областной столице появятся две зоны отдыха для горожан: на улице Федорова и в Восточном микрорайоне (сквер Льва Ровнина). Ожидается, что еще два сквера в Тюмени будут отремонтированы, специалисты также готовятся к благоустройству парка «Заречный» и укреплению береговой линии Туры.

В планах руководства города - разработка проектов оформления скверов Славянский, Якова Неумоева и Пограничников. Также должны быть благоустроены десятки дворов около многоквартирных домов. Подрядчики уже подготовили свои предложения для участия в системе госзакупок. В городе готовится замена труб сетей теплоснабжения.

Дорожные службы города в ближайшее время преступят к замене асфальта на улицах Осипенко, Рижская, Котовского и других участках.

Губернатор области напомнил, в выполнении планов важно уделить внимание качеству работ и комфорту горожан в Тюмени, сообщает «Тюменская линия».

#Новости#Благоустройство#Александр Мязин#Политика
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