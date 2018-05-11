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В поселке Тарманы произошло замыкание высоковольтной линии электропередач

11 мая 2018, 15:06
Вечером, 10 мая, жильцов многоэтажки на Игримской, 37 тюменского поселка Тарманы напугал громкий хлопок во дворе. Местные жители, испугавшись за свои жизни, позвонили в полицию и МЧС.
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Тарманы

Вечером, 10 мая, жильцов многоэтажки на Игримской, 37 тюменского поселка Тарманы напугал громкий хлопок во дворе. Местные жители, испугавшись за свои жизни, позвонили в полицию и МЧС.

Прибывшие на место сотрудники спецслужб огородили часть территории двора и готовились к эвакуации жителей, однако экстренные меры не потребовались.

Оказалось, что громкий хлопок, напугавший местных жителей, был вызван замыканием высоковольтной линии электропередач, которое произошло из-за повреждения кабеля при высадке деревьев, пояснили в пресс-службе городской полиции.

Во время происшествия никто не пострадал. На место ЧП выезжали 9 человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС, заявил заместитель руководителя пресс-службы ведомства Геннадий Грибич.

#Новости#Тарманы#Наиль Каримов#Происшествия
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