В поселке Тарманы произошло замыкание высоковольтной линии электропередач

Вечером, 10 мая, жильцов многоэтажки на Игримской, 37 тюменского поселка Тарманы напугал громкий хлопок во дворе. Местные жители, испугавшись за свои жизни, позвонили в полицию и МЧС.
Прибывшие на место сотрудники спецслужб огородили часть территории двора и готовились к эвакуации жителей, однако экстренные меры не потребовались.
Оказалось, что громкий хлопок, напугавший местных жителей, был вызван замыканием высоковольтной линии электропередач, которое произошло из-за повреждения кабеля при высадке деревьев, пояснили в пресс-службе городской полиции.
Во время происшествия никто не пострадал. На место ЧП выезжали 9 человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС, заявил заместитель руководителя пресс-службы ведомства Геннадий Грибич.