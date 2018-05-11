Тюменский лыжник Александр Большунов может стать лучшим спортсменом сезона

Тюменский атлет Александр Большунов имеет все шансы стать лучшим спортсменом сезона 2017-2018 года в рамках «Ежегодного Международного зимнего конгресса».
На данный момент объявлен старт открытого голосования за почетное звание. С 10 мая Александру удалось собрать 994 голоса.
Проголосовать за тюменского спортсмена можно через Интернет один раз в сутки, сообщают в центре спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий в Тюменской области.
Напомним, что 27 февраля глава Тюменской области наградил Большунова денежной премией в 5 000 000 рублей, а также сертификатом на получение квартиры в областной столице. 5 апреля тюменский лыжник был удостоен медали «За проявленную доблесть».