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Тюменский лыжник Александр Большунов может стать лучшим спортсменом сезона

11 мая 2018, 10:28
Тюменский атлет Александр Большунов имеет все шансы стать лучшим спортсменом сезона 2017-2018 года в рамках «Ежегодного Международного зимнего конгресса».

Тюменский атлет Александр Большунов имеет все шансы стать лучшим спортсменом сезона 2017-2018 года в рамках «Ежегодного Международного зимнего конгресса».

На данный момент объявлен старт открытого голосования за почетное звание. С 10 мая Александру удалось собрать 994 голоса.

Проголосовать за тюменского спортсмена можно через Интернет один раз в сутки, сообщают в центре спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий в Тюменской области.

Напомним, что 27 февраля глава Тюменской области наградил Большунова денежной премией в 5 000 000 рублей, а также сертификатом на получение квартиры в областной столице. 5 апреля тюменский лыжник был удостоен медали «За проявленную доблесть».

#Новости#Спорт#Александр Мязин
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