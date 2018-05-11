Тюменка попала под колеса автомобиля Lada на улице Мельникайте

10 мая девушка решила перебежать оживленную дорогу по улице В этот момент одна из полос автодороги была свободна. Примечательно, что после ДТП вызывать медиков не пришлось, бригада скорой помощи стояла в пробке неподалеку. Врачи немедленно оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали девушку в ближайшую больницу города. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает «Вслух.ру».