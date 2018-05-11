Тюменка попала под колеса автомобиля Lada на улице Мельникайте

В областной столице по улице Мельникайте, 103 около 21:30 произошла авария с участием пешехода и автомобиля Lada. В результате ДТП пострадала молодая тюменка – она перебегала дорогу в неположенном месте.
10 мая девушка решила перебежать оживленную дорогу по улице В этот момент одна из полос автодороги была свободна. Примечательно, что после ДТП вызывать медиков не пришлось, бригада скорой помощи стояла в пробке неподалеку. Врачи немедленно оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали девушку в ближайшую больницу города. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает «Вслух.ру».
Напомним, что 10 мая на перекрестке улиц Пермякова и Дмитрия Менделеева столкнулись скутер и легковой автомобиль Volvo. По версии сотрудников ГИБДД, водитель машины нарушил правила очередности проезда, не пропустив скутер. В ходе ДТП пострадал пожилой скутерист, у него рваная рана века глаза.