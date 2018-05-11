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Тюменка попала под колеса автомобиля Lada на улице Мельникайте

11 мая 2018, 12:36
В областной столице на улице Мельникайте, 103 около 21:30 произошла авария с участием пешехода и автомобиля Lada. В результате ДТП пострадала молодая тюменка – она перебегала дорогу в неположенном месте.

В областной столице по улице Мельникайте, 103 около 21:30 произошла авария с участием пешехода и автомобиля Lada. В результате ДТП пострадала молодая тюменка – она перебегала дорогу в неположенном месте.

10 мая девушка решила перебежать оживленную дорогу по улице В этот момент одна из полос автодороги была свободна. Примечательно, что после ДТП вызывать медиков не пришлось, бригада скорой помощи стояла в пробке неподалеку. Врачи немедленно оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали девушку в ближайшую больницу города. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает «Вслух.ру».

Напомним, что 10 мая на перекрестке улиц Пермякова и Дмитрия Менделеева столкнулись скутер и легковой автомобиль Volvo. По версии сотрудников ГИБДД, водитель машины нарушил правила очередности проезда, не пропустив скутер. В ходе ДТП пострадал пожилой скутерист, у него рваная рана века глаза.

#Новости#Пешеходы#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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