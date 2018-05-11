ТОП-3: ценники «Ленты», критика танца на мосту Влюбленных и «принудительная сверхурочка» в детсаде

Замыкает ТОП-3 публикация о скандале, связанном с нарушением трудовых прав. По словам инсайдеров, воспитателей детских садов под угрозой увольнения принуждают подписывать согласие на сверхурочную работу. Как сообщил анонимный источник, приближенный к дошкольному учреждению, зарплата, не смотря на переработанные часы, может остаться неизменной. При этом руководство заведения сможет избежать штрафов за нарушение ТК РФ.