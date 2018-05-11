ТОП-3: ценники «Ленты», критика танца на мосту Влюбленных и «принудительная сверхурочка» в детсаде

Очередная рабочая неделя подошла к концу. Тюменцам она запомнилась очередным общегородским потопом, парадом Победы и тонущем в болоте ребенком. Однако в ТОП-3 популярных публикаций вошли другие новости.
На первом месте оказалась статья о жалобе жителей областной столицы на «суперакции» магазина «Лента», расположенного по улице Мельникайте в Тюмени. Как утверждают очевидцы, некоторые красные ценники на товаре служат лишь для привлечения внимания, и продаются без реальных скидок.
Второй по читаемости стала новость о критике тюменцами видео, на котором три девушки танцуют дэнсхолл под песню Blaiz Fayah на мосту Влюбленных. Горожане сочли танец излишне откровенным, так как артистки активно двигали бедрами. Однако непосредственные очевидцы реагировали на мероприятие спокойно.
Замыкает ТОП-3 публикация о скандале, связанном с нарушением трудовых прав. По словам инсайдеров, воспитателей детских садов под угрозой увольнения принуждают подписывать согласие на сверхурочную работу. Как сообщил анонимный источник, приближенный к дошкольному учреждению, зарплата, не смотря на переработанные часы, может остаться неизменной. При этом руководство заведения сможет избежать штрафов за нарушение ТК РФ.