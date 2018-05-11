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Свежевыкрашенные скамейки испортили тюменцам праздник

11 мая 2018, 07:01
Тюменцы в социальных сетях обсуждают неприятный инцидент, который испортил праздничное настроение многим горожанам в День Победы.

Сообщество «Типичная Тюмень» сообщает о том, что прогуливающиеся в районе «муравейника» люди испортили свою одежду, присев на свежевыкрашенные скамейки. По словам автора публикации, «пострадали» несколько десятков человек, и взрослые, и дети.

Особое возмущение подписчиков вызвал тот факт, что инцидент произошел 9 мая:

«Я бы не оставлял так, а заставил выплатить всем пострадавшим. Ведь знали, <…>, что народ выйдет на улицы, люди захотят посидеть…», - пишет Евгений С.

«Ограждение на Ленина тоже покрасили, и тоже высохнуть не успело, куча людей перепачкались краской», - сообщает Людмила З.

Но не все подписчики обвиняют тех, кто красил. Некоторые призывают людей быть внимательнее, а кто-то вообще увидел в этом событии отголосок внешнеполитической обстановки:

«Обратите внимание на цвет (желтый и синий, прим. ред.) Ну всё понятно, это диверсия!», - шутит Артемий П.

#Новости#Краска#Скамейки#Инцидент#Алексей Колесов#Общество
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