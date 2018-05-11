Свежевыкрашенные скамейки испортили тюменцам праздник

Сообщество «Типичная Тюмень» сообщает о том, что прогуливающиеся в районе «муравейника» люди испортили свою одежду, присев на свежевыкрашенные скамейки. По словам автора публикации, «пострадали» несколько десятков человек, и взрослые, и дети.