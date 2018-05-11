Свежевыкрашенные скамейки испортили тюменцам праздник

Сообщество «Типичная Тюмень» сообщает о том, что прогуливающиеся в районе «муравейника» люди испортили свою одежду, присев на свежевыкрашенные скамейки. По словам автора публикации, «пострадали» несколько десятков человек, и взрослые, и дети.
Особое возмущение подписчиков вызвал тот факт, что инцидент произошел 9 мая:
«Я бы не оставлял так, а заставил выплатить всем пострадавшим. Ведь знали, <…>, что народ выйдет на улицы, люди захотят посидеть…», - пишет Евгений С.
«Ограждение на Ленина тоже покрасили, и тоже высохнуть не успело, куча людей перепачкались краской», - сообщает Людмила З.
Но не все подписчики обвиняют тех, кто красил. Некоторые призывают людей быть внимательнее, а кто-то вообще увидел в этом событии отголосок внешнеполитической обстановки:
«Обратите внимание на цвет (желтый и синий,