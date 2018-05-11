Россия не прошла в финал конкурса «Евровидение» впервые с 2004 года

Певица Юлия Самойлова не смогла пройти в финал конкурса «Евровидение», который проходит в Лиссабоне (Португалия). Для российских артистов подобное происходит впервые с 2004 года.
Как сообщают СМИ, 11 мая певице не хватило голосов зрителей и жюри для прохождения в финал состязания. В полуфинале Самойлова исполнила песню «I Won't Break».
Во время выступления российская певица пела на платформе в виде горы. В номере также участвовали три человека на бэк-вокале и два танцора.
Стоит отметить, что из 18 стран, участвующих в полуфинале конкурса, в финал прошли представители десяти стран Европы: Норвегии, Сербии, Словении, Швеции, Дании, Молдавии, Украины, Нидерландов, Австралии и Венгрии.
В 2018 году главной тематикой выступления артистов является слоган All Aboard! (Все на борт!), а также океанская тематика. Финал конкурса состоится 12 мая, сообщает РИА Новости.