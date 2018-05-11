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Россия не прошла в финал конкурса «Евровидение» впервые с 2004 года

11 мая 2018, 12:06
Певица Юлия Самойлова не смогла пройти в финал конкурса «Евровидение», который проходит в Лиссабоне (Португалия). Для российских артистов подобное происходит впервые с 2004 года.

Певица Юлия Самойлова не смогла пройти в финал конкурса «Евровидение», который проходит в Лиссабоне (Португалия). Для российских артистов подобное происходит впервые с 2004 года.

Как сообщают СМИ, 11 мая певице не хватило голосов зрителей и жюри для прохождения в финал состязания. В полуфинале Самойлова исполнила песню «I Won't Break».

Во время выступления российская певица пела на платформе в виде горы. В номере также участвовали три человека на бэк-вокале и два танцора.

Стоит отметить, что из 18 стран, участвующих в полуфинале конкурса, в финал прошли представители десяти стран Европы: Норвегии, Сербии, Словении, Швеции, Дании, Молдавии, Украины, Нидерландов, Австралии и Венгрии.

В 2018 году главной тематикой выступления артистов является слоган All Aboard! (Все на борт!), а также океанская тематика. Финал конкурса состоится 12 мая, сообщает РИА Новости.

#Новости#Евровидение#Александр Мязин#Общество
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