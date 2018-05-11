Молодая тобольская пара промышляла сбытом наркотиков

В Тобольске задержали 26-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку. Пара промышляла наркотиками.
В ходе личного досмотра подозреваемых в автомобиле девушки было обнаружено 2 грамма синтетического наркотика. По словам фигурантки, вещество было приобретено ею для личного использования.
В карманах одежды тоболяка было обнаружено еще 2 грамма синтетического наркотика. Молодой человек пояснил, что намеревался реализовать его через тайники.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Молодой человек в ходе допроса рассказал полицейским о местах, где собирался прятать закладки. Подозреваемые полностью признали свою вину. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Ранее сотрудники полиции задержали в Тюмени нигде официально не работающего подозреваемого в сбыте амфетамина. Он реализовывал наркотические средства через интернет.