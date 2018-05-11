Молодая тобольская пара промышляла сбытом наркотиков

В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Молодой человек в ходе допроса рассказал полицейским о местах, где собирался прятать закладки. Подозреваемые полностью признали свою вину. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.