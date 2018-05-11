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Молодая тобольская пара промышляла сбытом наркотиков

11 мая 2018, 17:56
В Тобольске задержали 26-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку. Пара промышляла наркотиками.

В Тобольске задержали 26-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку. Пара промышляла наркотиками.

В ходе личного досмотра подозреваемых в автомобиле девушки было обнаружено 2 грамма синтетического наркотика. По словам фигурантки, вещество было приобретено ею для личного использования.

В карманах одежды тоболяка было обнаружено еще 2 грамма синтетического наркотика. Молодой человек пояснил, что намеревался реализовать его через тайники.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Молодой человек в ходе допроса рассказал полицейским о местах, где собирался прятать закладки. Подозреваемые полностью признали свою вину. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Ранее сотрудники полиции задержали в Тюмени нигде официально не работающего подозреваемого в сбыте амфетамина. Он реализовывал наркотические средства через интернет.

#Новости#Наркоторговля#Тобольск#Наиль Каримов#Происшествия
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