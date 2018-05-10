В Тюмени задержали подозреваемого в сбыте амфетамина

Кроме того, при обыске было обнаружено 4 полиэтиленовых свертка с веществом, предположительно наркотического содержания. Еще 6 похожих пакетиков нашли в тайниках в ходе проверки показаний задержанного. Позже было установлено, что в свертках находился амфетамин общей массой около 9 граммов.