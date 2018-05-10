В праздник Великой Победы в Тюмени задержали подозреваемого в сбыте амфетамина. Нигде не работающий молодой человек реализовывал наркотики через интернет.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Тюмени задержали на улице Широтной жителя областной столицы 1994 года рождения. Из материалов дела следует, что фигурант является наркокурьером. По версии следствия, молодой человек реализовывал наркотические средства через интернет, используя при этом систему тайников.
Кроме того, при обыске было обнаружено 4 полиэтиленовых свертка с веществом, предположительно наркотического содержания. Еще 6 похожих пакетиков нашли в тайниках в ходе проверки показаний задержанного. Позже было установлено, что в свертках находился амфетамин общей массой около 9 граммов.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.
Напомним, ранее в Тюмени осудили 26-летнего производителя амфетамина, который изготавливал наркотик в домашней лаборатории. Производитель запрещенных веществ отправился в колонию на девять лет.