В Тюмени высадят тысячу новых деревьев

В ближайшее время организаторы конкурса свяжутся с администрациями городов, 20 мая сообщат о местах посадки деревьев, а в конце последнего месяца весны будет названа дата и точное место, где в Тюмени появится зеленая аллея, создание которой приурочено памяти о павших в Великой Отечественной войне.