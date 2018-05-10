В Тюмени высадят тысячу новых деревьев

Город Тюмень оказался в числе финалистов конкурса на создание зеленой аллеи с тысячей новых деревьев.
На сайте проекта сообщается, что за Тюмень отдали свои голоса почти 29 тысяч пользователей, обеспечив тем самым городу третье место в конкурсе в категории «до одного миллиона жителей».
В ближайшее время организаторы конкурса свяжутся с администрациями городов, 20 мая сообщат о местах посадки деревьев, а в конце последнего месяца весны будет названа дата и точное место, где в Тюмени появится зеленая аллея, создание которой приурочено памяти о павших в Великой Отечественной войне.
Помимо Тюмени, новые деревья и кустарники будут высажены в Москве, Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Красноярске, Туле, Симферополе, Архангельске и Коломне. Среди зеленых насаждений, выбор которых останется за администрациями городов: береза, яблоня, груша, клен, липа, рябина, слива, черемуха, ясень, туя и многие другие.