nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени легковушка протаранила припаркованную «ГАЗель» на улице Чаплина

10 мая 2018, 14:46
В четверг, 10 мая, в районе 5 утра возле дома № 123 по улице Чаплина произошло ДТП с участием Daewoo Nexia и грузовой «ГАЗели».
Сюжет
Тюмень

В четверг, 10 мая, в районе 5 утра возле дома №123 по улице Чаплина произошло ДТП с участием Daewoo Nexia и грузовой «ГАЗели».

Обстоятельства ДТП еще выясняются, однако уже сейчас известно, что водитель легкового автомобиля был трезв. По какой причине он не заметил припаркованную «ГАЗель», пока неизвестно.

По предварительной версии, водитель «Нексии» 1995 года рождения, возможно, уснул за рулем, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД и добавили, что в ДТП пострадал только водитель иномарки, он получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

#Новости#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25