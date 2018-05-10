В Тюмени легковушка протаранила припаркованную «ГАЗель» на улице Чаплина

В четверг, 10 мая, в районе 5 утра возле дома №123 по улице Чаплина произошло ДТП с участием Daewoo Nexia и грузовой «ГАЗели».
Обстоятельства ДТП еще выясняются, однако уже сейчас известно, что водитель легкового автомобиля был трезв. По какой причине он не заметил припаркованную «ГАЗель», пока неизвестно.
По предварительной версии, водитель «Нексии» 1995 года рождения, возможно, уснул за рулем, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД и добавили, что в ДТП пострадал только водитель иномарки, он получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.