В Тюмени 11 мая временно перекроют Судоремонтную улицу для транспорта

Причина ограничения движения — проведение здесь конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018», сообщает пресс-служба департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени и уточняет, что ограничение затронет лишь участок от пересечения с улицей Макарова до перекрестка с улицей Потемкина.