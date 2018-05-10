В Тюмени 11 мая временно перекроют Судоремонтную улицу для транспорта

11 мая с 08:00 до 16:00 в Тюмени будет ограничено движение транспорта по улице Судоремонтная.
Причина ограничения движения — проведение здесь конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018», сообщает пресс-служба департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени и уточняет, что ограничение затронет лишь участок от пересечения с улицей Макарова до перекрестка с улицей Потемкина.
Объезд во время действия ограничения будет осуществляться по улицам Потемкина, Ермака и Макарова. Автомобилистов областной столицы просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.