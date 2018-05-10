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В апреле этого года в Тюмени подешевело более 480 квартир

10 мая 2018, 19:01
В Тюмени замечено снижение цен на недвижимость, выставленную на продажу. Это 3,5% от общего числа объектов вторичного рынка.
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Тюмень

Чаще всего цена снижается на однокомнатные квартиры (41% от общего числа), далее идут двухкомнатные (36%) и трехкомнатные (21%). Так, только в апреле продавцы 486 квартир снизили цену на свою недвижимость. Снижение цен отмечается в Восточном и Ленинском районах города Тюмени, сообщает РБК Тюмень.

При этом, как правило, скидку делают владельцы недорого жилья: 61% всех подешевевших квартир — это объекты с ценой ниже средней на рынке. Средняя цена квартиры по всем районам Тюмени в апреле составила 3 млн рублей.

На сегодняшний день 61% всех упавших в цене квартир — это объекты с ценой ниже средней на рынке недвижимости. Лидерами по снижению цен стали Восточный и Ленинский районы города.

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