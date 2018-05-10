В апреле этого года в Тюмени подешевело более 480 квартир

Чаще всего цена снижается на однокомнатные квартиры (41% от общего числа), далее идут двухкомнатные (36%) и трехкомнатные (21%). Так, только в апреле продавцы 486 квартир снизили цену на свою недвижимость. Снижение цен отмечается в Восточном и Ленинском районах города Тюмени, сообщает РБК Тюмень.