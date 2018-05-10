Уникальный сухой фонтан заработал на площади 400-летия Тюмени

На площади 400-летия Тюмени завершена реконструкция сухого фонтана, который заработал к празднику 9 Мая. Несмотря на дождь, жители областной столицы смогли оценить красивое представление.
Чаша фонтана заглублена, что дает ему возможность работать из-под земли. Более того, у фонтана будет световое и звуковое сопровождение, а с помощью специальной аппаратуры можно проецировать различные видеоэффекты и фильмы. Так, 9 мая горожане смогли увидеть военные кадры Парада Победы. Известно, что с помощью фонтана будут демонстрироваться ролики спектаклей, проходивших в Тюменском драмтеатре. Также особенности нового объекта будут использоваться при проведении городских мероприятий.
В настоящее время подобные объекты есть лишь в нескольких городах РФ.
Напомним, что на площади недавно завершилось строительство автомобильной парковки на 292 машины. По словам строителей, она разгрузит перекресток улиц Республики и Максима Горького, сообщает «Вслух.ру».