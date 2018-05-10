Уникальный сухой фонтан заработал на площади 400-летия Тюмени

Чаша фонтана заглублена, что дает ему возможность работать из-под земли. Более того, у фонтана будет световое и звуковое сопровождение, а с помощью специальной аппаратуры можно проецировать различные видеоэффекты и фильмы. Так, 9 мая горожане смогли увидеть военные кадры Парада Победы. Известно, что с помощью фонтана будут демонстрироваться ролики спектаклей, проходивших в Тюменском драмтеатре. Также особенности нового объекта будут использоваться при проведении городских мероприятий.