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Уникальный сухой фонтан заработал на площади 400-летия Тюмени

10 мая 2018, 10:42
На площади 400-летия Тюмени завершена реконструкция сухого фонтана, который заработал к празднику 9 Мая. Несмотря на дождь, жители областной столицы смогли оценить красивое представление.

На площади 400-летия Тюмени завершена реконструкция сухого фонтана, который заработал к празднику 9 Мая. Несмотря на дождь, жители областной столицы смогли оценить красивое представление.

Чаша фонтана заглублена, что дает ему возможность работать из-под земли. Более того, у фонтана будет световое и звуковое сопровождение, а с помощью специальной аппаратуры можно проецировать различные видеоэффекты и фильмы. Так, 9 мая горожане смогли увидеть военные кадры Парада Победы. Известно, что с помощью фонтана будут демонстрироваться ролики спектаклей, проходивших в Тюменском драмтеатре. Также особенности нового объекта будут использоваться при проведении городских мероприятий.

В настоящее время подобные объекты есть лишь в нескольких городах РФ.

Напомним, что на площади недавно завершилось строительство автомобильной парковки на 292 машины. По словам строителей, она разгрузит перекресток улиц Республики и Максима Горького, сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Площадь 400-летия Тюмени#Александр Мязин#Общество
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