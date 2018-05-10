Тюменцы нашли обломки мемориала погибшим фронтовикам среди мусора на берегу Туры

В ближайшее время полицейские рассчитывают выяснить, где был изначально установлен мемориал, при каких обстоятельствах он мог быть разрушен, и почему фрагменты оказались среди мусора. Подробности будут известны по окончанию мероприятий, предусмотренных законом.