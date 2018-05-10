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Тюменцы нашли обломки мемориала погибшим фронтовикам среди мусора на берегу Туры

10 мая 2018, 17:43
В Тюмени в районе улицы Маяковского обнаружили выброшенные фрагменты мемориала бойцам ВОВ. 8 мая на берегу Туры жители города нашли разбитые плиты с именами и фамилиями воинов, лежавшие среди мусора. Полиция начала проверку - сотрудники правоохранительных органов могут признать случившееся осквернением памятника.
Сюжет
Полиция

Как рассказала представитель УМВД по городу Тюмени Мария Новопашина, сигнал поступил на пульт дежурного накануне Дня Победы. Звонившие сообщили о находке в районе дома №4 по улице Щербакова.

"На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №6. Обломки памятника были обнаружены на берегу Туры. В настоящий момент изъяты стражами порядка, начата проверка", - сообщила она.

В ближайшее время полицейские рассчитывают выяснить, где был изначально установлен мемориал, при каких обстоятельствах он мог быть разрушен, и почему фрагменты оказались среди мусора. Подробности будут известны по окончанию мероприятий, предусмотренных законом.

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