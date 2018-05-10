Тюменское отделение ЦБ РФ нашло в действиях «Росгосстраха» лицензионные нарушения

Судя по опубликованным документам, заявление от тюменских представителей ЦБ РФ поступило в суд 4 мая. Страховую компанию, согласно опубликованным материалам, просят привлечь к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
В настоящее время принято исковое заявление и запущено производство по данному делу. Все объяснения обе стороны могут предоставить до 22 июня текущего года.
Подробности дела станут известны в ближайшее время. Комментарии представителей ЦБ РФ ожидаются.