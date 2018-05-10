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Тюменское отделение ЦБ РФ нашло в действиях «Росгосстраха» лицензионные нарушения

10 мая 2018, 12:57
Отделение Уральского ГУ Центрального банка РФ по Тюменской области просит привлечь «Росгосстрах» к административной ответственности за проступки в области предпринимательской деятельности. Страховщиков обвиняют в нарушении лицензионных требований и условий. Информация об этом появилась 7 мая в картотеке арбитражных дел.

Судя по опубликованным документам, заявление от тюменских представителей ЦБ РФ поступило в суд 4 мая. Страховую компанию, согласно опубликованным материалам, просят привлечь к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

В настоящее время принято исковое заявление и запущено производство по данному делу. Все объяснения обе стороны могут предоставить до 22 июня текущего года.

Подробности дела станут известны в ближайшее время. Комментарии представителей ЦБ РФ ожидаются.

#Новости#ЦБ РФ#Росгосстрах#Альбина#Общество
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