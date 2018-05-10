Тюменское отделение ЦБ РФ нашло в действиях «Росгосстраха» лицензионные нарушения

Отделение Уральского ГУ Центрального банка РФ по Тюменской области просит привлечь «Росгосстрах» к административной ответственности за проступки в области предпринимательской деятельности. Страховщиков обвиняют в нарушении лицензионных требований и условий. Информация об этом появилась 7 мая в картотеке арбитражных дел.