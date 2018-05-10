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Тюменские врачи высказались о введении штрафов за продажу табака и алкоголя беременным

10 мая 2018, 15:44
Заместитель главного врача по медицинской части Перинатального центра Татьяна Легалова высказала свое мнение по поводу законопроекта о введении штрафов до 1 миллиона рублей за продажу беременным женщинам табака и алкоголя.

Заместитель главного врача по медицинской части Перинатального центра Татьяна Легалова высказала свое мнение по поводу законопроекта о введении штрафов до 1 миллиона рублей за продажу беременным женщинам табака и алкоголя.

По мнению Легаловой, беременные женщины обязаны сами заботиться о сохранении своего здоровья. Также она отметила, что в компетенцию продавцов магазинов не входит определение наличия либо отсутствия беременности у женщины. Специалист считает, что проект закона, предложенный депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Владимиром Петровым, принят не будет.

Также Татьяна Легалова напомнила о токсическом действии табака, которое оказывает пагубное влияние на развитие плода. Это же касается и употребления спиртных напитков. Их распитие во время беременности может привести к выкидышу, сообщает «NG72.ru».

#Новости#Беременность#Законопроекты#Наиль Каримов#Общество
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