Тюменские врачи высказались о введении штрафов за продажу табака и алкоголя беременным

По мнению Легаловой, беременные женщины обязаны сами заботиться о сохранении своего здоровья. Также она отметила, что в компетенцию продавцов магазинов не входит определение наличия либо отсутствия беременности у женщины. Специалист считает, что проект закона, предложенный депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Владимиром Петровым, принят не будет.